Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Mainz - Bereits am Freitag, den 17.08.2018, um ca. 19:20 Uhr kam es im Bereich der Binger Straße zwischen Job-Center und Aral-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Dieser Unfall wurde erst am folgenden Tag der Polizei gemeldet.

Laut Angaben der 61-Jähringen Unfallbeteiligten befuhr diese den Fahrradweg in der Saarstraße, von der Johannes-Gutenberg-Universität kommend in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. An der Einmündung Saarstraße/ Untere Zahlbacher Straße / Binger Straße sei die Unfallbeteiligte mit einem anderen Radfahrer kollidiert, woraufhin die 61-Jährige gestürzt sei und sich Verletzungen am Kopf zugezogen habe. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, kann die Beteiligte nicht erklären. Der zweite Radfahrer ist nicht an der Unfallstelle geblieben.

Durch bisher unbekannte Zeugen wird der Rettungsdienst verständigt, welcher die Unfallbeteiligte versorgt und in ein Krankenhaus verbringt. Auf das Hinzuziehen der Polizei wird zunächst verzichtet.

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang, den Beteiligten und zu den Zeugen geben?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

