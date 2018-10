Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit verletzter Schülerin

Verkehrsunfall mit verletzter Schülerin

Mainz-Altstadt - Montag, 29.10.2018, 07:50 Uhr

Ein 44-Jähriger Fahrzeugführer befuhr die Bauhofstraße aus Richtung Kaiserstraße kommend. In Höhe der Einmündung zur Hinteren Bleiche hielt er an, um einen Fußgänger am dortigen Fußgängerüberweg passieren zu lassen. Die 13-jährige Radfahrerin befuhr den Fahrradweg zunächst in gleicher Richtung. Als der 44-Jährige mit seinem PKW gerade wieder anfuhr, querte die Radfahrerin den Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Verlauf die 13-Jährige stürzte und mit der Pedale und einem Schuh zwischen dem Stoßfänger und dem vorderen rechten Reifen des PKW hängen blieb. Sie verletzte sich dabei leicht am linken Bein. Nach medizinischer Erstversorgung wurde die Schülerin zu weiteren Untersuchungen mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik Mainz gebracht.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.