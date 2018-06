Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall - Motorradfahrer ...

Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

55268 Nieder-Olm, L 401 - Am Samstag, den 02.06.2018 , gegen 14:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich L 401 / Oppenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 41jährige Frau aus Viernheim schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zur Folge missachtete die Fahrerin eines Motorrades an der Kreuzung die Vorfahrt eines 38jährigen Mainzer Autofahrers. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Frau schwer verletzt und in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. Die L 401 musste für 3 Stunden gesperrt werden. Ein Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 3 Mainz-Lerchenberg ( Tel. 06131-654310) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3080 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -