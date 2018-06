Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Engelstadt - Ein 54jähriger Wiesbadener befuhr am 03.06.2018 gegen 02.00 Uhr mit seinem PKW in Engelstadt die Hauptstraße in Richtung Jugenheim. Auf Grund von Alkoholeinfluss kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von 2,62 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

