Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ingelheim am Rhein - Am 11.06.2018, gegen 09:38 h, beschädigte ein 51-j. Pkw-Fahrer aus Ingelheim beim Ausparken in Höhe der Konrad-Adenauer-Straße 14, Ingelheim, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Obwohl Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand, wollte sich der Verursacher entfernen. Ein Mitarbeiter einer angrenzenden Firma verhinderte dies und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurden Anzeichen für Alkoholbeeinträchtigung bei dem 51-j. festgestellt. Ein Alcotest ergab 3,21 Promille, ein zweiter, etwas später, zeigte sogar 3,63 Promille an. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

