Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz - Donnerstag, 27.09.2018, 02:30 Uhr

Ein 56-Jähriger meldet der Polizei, dass an seinem ordnungsgemäß geparkten Auto in der Zornheimer Straße ein anderes Auto direkt an der Heckstoßstange steht. Die Polizeibeamten stellen fest, dass der PKW nicht verschlossen, die Zündung eingeschaltet und die Handbremse nicht angezogen ist. Im Verlauf der Unfallaufnahme steigen zwei Männer aus einem auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite haltenden Auto aus. Als die Polizisten die beiden ansprechen, gibt sich ein 23-Jähriger als Fahrer des Autos zu erkennen. Durch wahrnehmbaren Alkoholgeruch des 23-Jährigen, wird bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigt, dass der 23-Jährige alkoholisiert ist. Er gibt an, am Vorabend bei einem Freund gewesen und Alkohol konsumiert zu haben. Er sei von dort mit dem Auto zu dieser Örtlichkeit gefahren und habe dort sein Auto abgestellt. Daraufhin habe er sich von seiner Mutter abholen und nachhause fahren lassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

