Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall unter zwei jungen ...

Verkehrsunfall unter zwei jungen Radfahrern

Mainz-Oberstadt - Montag, 29.10.2018, 07:50 Uhr

Ein 16-Jähriger fährt mit seinem Rad die Emy-Röder-Straße aus Richtung Geschwister-Scholl-Straße kommend in Richtung Hechtsheimer Straße. Die Ampelanlage kurz vor dem Henkackerweg zeigte dabei für ihn vermutlich "gelb". Ein 10-Jähriger querte zu dieser Zeit mit seinem Rad die Emy-Röder-Straße aus Richtung Henkackerweg kommend. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß. Beide werden verletzt und an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst behandelt. Der 10-Jährige erlitt Prellungen an der Hüfte und der 16-Jährige klagte über Schmerzen im linken Arm.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

