Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall wegen Ausweichmanövers ...

Verkehrsunfall wegen Ausweichmanövers aufgrund einer Katze

Mainz - 26.08.2018, 02:50 Uhr

Ein 19-Jähriger befährt die Straße Am Fort Elisabeth in Richtung Fichteplatz. Als eine Katze die Fahrbahn überquert, verliert er die Kontrolle über sein Auto und stößt gegen die ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Autos. Das Auto des 19-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Da der 19-Jährige alkoholisiert ist, wird vermutet, dass dies zum Unfall beigetragen hat. Er wird bei dem Unfall leicht verletzt. An den geparkten Fahrzeugen werden Benachrichtigungen hinterlassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

