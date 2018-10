Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall zwischen Bus und ...

Verkehrsunfall zwischen Bus und Wildschwein

Mainz-Altstadt - Freitag, 05.10.2018, 08:15 Uhr

Heute Morgen ist es um 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Uferstraße zwischen einem Linienbus und einem Wildschwein gekommen. Das schwerverletzte Wildschwein flüchtet in Richtung Altstadt. In einem Hinterhof der Kappelhofgasse wird es schließlich angetroffen und muss durch den Schuss eines Jägers erlöst werden. Am Bus entsteht kein Schaden.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.