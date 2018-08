Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und ...

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Cityroller-Fahrerin: Beteiligter gesucht

Mainz-Altstadt - Mittwoch, 29.08.2018, 08:00 Uhr

Am Mittwochmorgen ist es am Ballplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Cityroller-fahrenden 9-Jährigen gekommen.

Der jugendliche Radfahrer fährt vom Ballplatz aus auf die Weißliliengasse zu und übersieht dabei das von linkskommende Kind auf dem Roller. Es kommt zum Zusammenstoß. Zum Zeitpunkt des Unfalls nimmt das Mädchen noch keine Symptome des Sturzes wahr. Daher wird auf einen Personalienaustausch vor Ort verzichtet. Da die Neunjährige jedoch kurze Zeit später über leichte Schmerzen klagt, wird nun nach dem beteiligten Radfahrer gesucht.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 14-15 Jahre alt - dunkle Lederjacke - trug Kopfhörer im Ohr

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

