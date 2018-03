Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Ingelheim am Rhein - Am 17.03.2018, zwischen 09 und 14 h, wurde in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Ingelheim ein in Höhe der Hausnummer 12 geparkter Pkw, der Marke Opel, Typ Corsa, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Ingelheim

