Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Nierstein - Am Freitag, 02.11.2018, kam es in dem Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Nierstein. Der Pkw der Geschädigten, ein dunkler Geländewagen, wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Es gibt Hinweise auf einen weißen Pkw, der den Schaden verursacht haben könnte. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

