Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfallflucht durch Lkw

Verkehrsunfallflucht durch Lkw

Nierstein - Am Freitag, 06.04.2018, kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Elisabethenstraße in Nierstein. Ein Lkw mit roter Fahrerkabine und einem Auflieger mit grau/weißer Plane versuchte im Bereich Elisabetenstraße / Paterweg zu Rangieren. Hierbei stieß er jedoch gegen einen Mini-Van, welcher hierdurch einen Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro davontrug. Weiterführenden Hinweise werden an die Polizei in Oppenheim (06133 933-0) erbeten.

