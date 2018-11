Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Ingelheim am Rhein - Am Samstag, 10. November 2018 wird im Zeitraum von 10 Uhr bis 11 Uhr im Parkhaus Neue Mitte in Ingelheim ein geparkter weißer VW durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und Sachschaden verursacht. Der Unfallverursacher entfernt sich ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ingelheim.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510 E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.