Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfallflucht in 55122 Mainz

Verkehrsunfallflucht in 55122 Mainz

Mainz - Auf dem Parkplatz des ALDI in der Hattenbergstraße in 55122 Mainz, kam es am Freitag, den 09.02.2018 zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein roter Volkswagen Kombi durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131/ 654210 entgegen.

