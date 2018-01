Polizeipräsidium Mainz / Versammlung mit viel Zulauf

Versammlung mit viel Zulauf

Mainz-Innenstadtbereich - Donnerstag, 25.01.2018, 16:00 Uhr bis 18:20 Uhr:

Am 25.01.2018 fand eine angemeldete Versammlung zum Thema "Frieden für Afrin" am Mainzer Hauptbahnhof statt. Circa 200 Teilnehmer versammelten sich bis etwa 16:00 Uhr am Hauptbahnhof. Im Anschluss an die gegen 17.30 Uhr beendete Versammlung wurde eine Spontandemonstration zum Thema "Gegen deutsche Rüstungsexporte in die Türkei" in Form eines Aufzuges angemeldet. In Absprache mit einem vor Ort befindlichen Vertreter der Versammlungsbehörde und der Polizei setzte sich der Aufzug mit mittlerweile circa 400 Teilnehmern um 17:40 Uhr in Bewegung - vom Hauptbahnhof über den Münsterplatz zum Schillerplatz. Um 18:07 Uhr war der Zug störungsfrei vor dem Osteinerhof angekommen, wo noch eine Abschlusskundgebung stattfand. Im Rahmen der Versammlung wurden vereinzelt verbotene Plakate gezeigt und während der Abschlusskundgebung ein Rauchkörper in der Menge gezündet. Die Polizei dokumentierte die Straftaten und leitete Strafverfahren ein, es kam zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des öffentlichen Personenverkehrs.

