Polizeipräsidium Mainz / Vier unbekannte Männer versuchten ...

Vier unbekannte Männer versuchten einen Mann auszurauben

Mainz - Kurz nach Mitternacht (17.11.2018, 00:30 Uhr) ereignete sich in Mainz auf dem Bahnhofvorplatz ein Raubdelikt, bei dem ein 50-jähriger Mann aus Mainz leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verwickelte ihn eine männlich Person in ein Gespräch, während sich drei weitere Männer von hinten näherten und versuchten ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Als der 50-Jährige dies bemerkte und die Hand wegschlug, erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht und ging zu Boden. Am Boden liegend traten die vier Täter auf ihn ein, nahmen seine Zigaretten an sich und flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt als Zeugen zu Hilfe eilten. Der eine Täter soll schulterlange Haare gehabt und ein weiterer eine auffällig rote Jacke getragen haben. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen des Vorfalls und nimmt die Hinweise u.a. unter folgender Rufnummer entgegen: 06131-653633.

