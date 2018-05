Polizeipräsidium Mainz / !Warnung! Anrufe von Betrügern die ...

!Warnung! Anrufe von Betrügern die sich als Polizeibeamte ausgeben

Mainz - Donnerstag, 24.05.2018, 14.00 Uhr

Die Polizei Mainz erreichen am Donnerstagmittag, seit ca. 13:30 Uhr viele Anrufe älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Diese sind in den Minuten zuvor von Betrügern angerufen worden, die sich als Polizeibeamte ausgeben und Wertsachen und Geld von den Angerufenen erlangen wollen. Wir nutzen diesen Weg und bitten die Medien, Hinweise zu veröffentlichen, dass die Polizei am Telefon niemals nach Wertgegenständen fragt oder die Angerufenen auffordert, z.B. Bargeld von einem Bankkonto abzuheben. Die Angerufenen sollen die Gespräche schnellstmöglich beenden und keine Angaben zu persönlichen Fragen machen. Bei Fragen können diese sich an die örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf der Polizei wenden.

