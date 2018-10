Polizeipräsidium Mainz / Wer vermisst sein E-Bike?

Wer vermisst sein E-Bike?

Mainz - Hartenberg-Münchfeld - Aufmerksame Zeugen beobachteten am Samstag, 06.10.2018 gegen 08:00 Uhr, zwei Männer wie sie scheinbar unberechtigter Weise ein E-Bike in der Fritz-Kohl-Straße vor sich her schoben. Hierbei war auffällig, dass das Hinterrad mit einem Schloss gesichert war. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten beide Männer zu Fuß und ließen das Fahrrad zurück. Nach einer kurzen Verfolgung konnte ein 17-Jähriger aus Hessen vorläufig festgenommen und nach einer Identitätsüberprüfung wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Die Fahndung nach dem zweiten Täter (ca. 1,70 m groß, dunkle Oberbekleidung, schwarze Hose, blaue Basecap, südländisches Aussehen) blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des E-Bikes und wäre für weitere Hinweise dankbar. 06131-654210.

