Polizeipräsidium Mainz / Wertmetalldiebstahl

Wertmetalldiebstahl

Oppenheim - In der Nacht vom 24.-25.08.2018 entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle eines im Rohbau befindlichen Hotels in Oppenheim, Am wattengraben, 150 m Starkstromkabel und 100 m herkömmliches Stromkabel. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim Telefon: 06133-9330 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de