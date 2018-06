Polizeipräsidium Mainz / Widerstand mit verletztem Polizeibeamten

Widerstand mit verletztem Polizeibeamten

Mainz - Am 10.06.2018 um 21:47 Uhr kommt es zu einem Körperverletzungsdelikt an der Uferstraße, 55116 Mainz. Während der Sachverhaltsaufnahme verhält sich ein 21-jähriger Mainzer aggressiv und unkooperativ gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten beleidigt und bedroht die Einsatzkräfte. Aufgrund des aggressiven Verhaltens wird der 21-Jährige durch die Polizei festgenommen und vorübergehend in das Polizeigewahrsam verbracht. Während der polizeilichen Maßnahmen wird eine 32-jährige Polizeibeamtin leicht verletzt.

