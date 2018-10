Polizeipräsidium Mainz / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Mainz - Dienstag, 02.10.2018, 10:00 Uhr bis 17:20 Uhr

Am Dienstag ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung Am Jugendwerk gekommen. Als die 61-jährige nach einigen Stunden zurück in ihre Wohnung kommt, stellt sie fest, dass das Schlafzimmerfenster, welches sich auf der Rückseite des Gebäudes befindet, aufgehebelt ist und sämtliche Räume durchwühlt wurden. Nach einer ersten Durchsicht der Geschädigten wurde Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags sowie Schmuck entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

