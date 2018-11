Polizeipräsidium Mainz / Zielübungen auf einem Werksgelände

Zielübungen auf einem Werksgelände

Mainz-Neustadt - Dienstag, 13.11.2018, 16:00 Uhr

Ein 43-Jähriger Mitarbeiter eines in der Rheinallee ansässigen Betriebes teilt der Polizei mit, dass sich im rückwärtigen Bereich "Einschusslöcher" an einem Schild befinden. Die herbeigerufenen Polizeibeamten können tatsächlich an diesem Schild Löcher vorfinden. Im näheren Bereich des Schildes wird auch eine Stahlkugel sichergestellt. Ein weiterer Mitarbeiter hat vor Entdeckung noch ein "Zischen", wie beim Abschuss einer Zwille oder ähnlichem, gehört. Wie er berichtet, sei wohl auch eine Stahlkugel in eine in der Nähe befindliche Wand eingeschlagen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

