Polizeipräsidium Mainz / Zwei verletzte Jugendliche nach ...

Zwei verletzte Jugendliche nach Verkehrsunfall

Mainz - Am Donnerstag, den 23.08.2018 gegen 17:40 Uhr ereignete sich in 55128 Mainz in der Haifa-Allee ein Verkehrsunfall bei dem zwei Jugendliche, aus Sankt Johann, verletzt wurden. Beide Jugendliche liefen entlang der Haifa-Allee in Richtung Essenheimer Straße und wollten diese an der Ampel für Fußgänger queren. Dabei missachteten die jungen Frauen die für sie geltende rote Lichtzeichenanlage und wurden von einem PKW frontal und beinahe ungebremst erfasst. Eine der Fußgängerinnen wurde schwer, die andere leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.