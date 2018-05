Polizeipräsidium Mainz / Zwei Wildunfälle innerhalb zwei ...

Zwei Wildunfälle innerhalb zwei Stunden an gleicher Örtlichkeit

Ingelheim - In der Nacht vom 19.05.2018 auf den 20.05.2018 geschahen zwischen Ingelheim und Wackernheim an der gleichen Stelle innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Wildunfälle. In beiden Fällen querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte jeweils mit einem PKW. Es entstand Sachschaden an den PKW, das Reh konnte unerkannt flüchten. Ob es sich bei beiden Unfällen um das gleiche Reh handelte und ob dieses die Verkehrsunfälle böswillig herbeiführte konnte nicht ermittelt werden.

