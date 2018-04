Polizeipräsidium Mannheim / ...

Hemsbach/Laudenbach/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Monatelange Graffiti-Serie "FONT CREW" aufgeklärt - Polizei ermittelt 19-jährigen Tatverdächtigen - Schaden mindestens 29.000 Euro

Hemsbach/Laudenbach/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis - Seit Oktober 2016 kam es zunächst im Bereich Laudenbach zu einer Graffiti-Serie, bei dem wirklich fast jeder Verteilerkasten sowie weitere Flächen mit sogenannten "TAG's" beschmiert wurden. Im Laufe der weiteren Monate tauchten die Schriftzüge "FEST" und "FONT" auch in Weinheim und Hirschberg sowie im südhessischen Bereich auf. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 29.000 Euro beziffert. Einer der Täter wurde im Dezember 2017 bei einer Tat in Weinheim von einer Videokamera aufgenommen. Nach langwierigen und aufwändigen Ermittlungen gelang es dem Polizeiposten Hemsbach einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Mit Beschluss des Amtsgerichts Mannheim wurde am Freitagmorgen die Wohnung des 19-jährigen Tatverdächtigen aus Weinheim durchsucht. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial in Verwahrung genommen, darüber hinaus wurden auch über 13 Gramm Marihuana sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt, zum Tatvorwurf wollte er sich nicht äußern.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach dauern derzeit noch weiter an.

