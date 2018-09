Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Aktionstag "sicher.mobil.leben"

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis - Am heutigen Donnerstag beteiligt sich das Polizeipräsidium Mannheim am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" für mehr Verkehrssicherheit.

Die Unfallursache "Ablenkung" nimmt seit Jahren stetig zu und ist insbesondere bei Unfällen mit schweren Folgen eine häufige Unfallursache. An diesem Aktionstag wird deshalb der Fokus auf das Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" gelegt. Das Polizeipräsidium Mannheim wird an diesem Tag insgesamt 24 Kontrollstellen betreiben und mit über 100 Beamten im Einsatz sein. Es werden sowohl mobile Kontrollen mit dem Fokus "Ablenkung" durchgeführt, als auch zahlreiche stationäre Kontrollstellen betrieben.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Ablenkung stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. Mit 50 km/h unterwegs und eine Sekunde abgelenkt, bedeutet ein "Blindflug" von 14 Metern.

Entsprechende Kontrollergebnisse werden am Freitag, 21.09.2018, am späten Vormittag in einer entsprechenden Pressemitteilung veröffentlicht.

Die Kontrollmaßnahmen dauern noch bis Donnerstag 24 Uhr an.

