Polizeipräsidium Mannheim / ...

Mühlhausen-Tairnbach/Rhein-Neckar-Kreis: Scheune in Folge Dacharbeiten in Brand geraten

Mannheim - In der Nacht von Montag zum Dienstag, gegen 00.15 Uhr, geriet eine zweistöckige Scheune, in der Eichtersheimer Straße, in Mühlhausen Tairnach, in Brand. Auslöser des Brandes dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand Bitumenschweißarbeiten an einem angrenzenden Garagendach sein. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Wiesloch und Mühlhausen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10 000,- Euro beziffert. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

