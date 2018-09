Polizeipräsidium Mannheim / ...

Meckesheim/Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer leistet mehrfach Widerstand und beleidigt Polizeibeamte

Meckesheim/Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis - Deutlich alkoholisiert war am Montagabend gegen 22.20 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der B 45 von Zuzenhausen in Richtung Mauer unterwegs. Dabei fiel er einer Polizeistreife auf, als er sein Auto über den Grünstreifen auf einen landwirtschaftlichen Weg steuerte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde in der Atemluft deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, auch die beiden Mitfahrer waren alkoholisiert. In der Mittelkonsole befanden sich zwei angetrunkene Bierflaschen und eine Flasche Jägermeister. Während der Kontrolle wurde der 40-Jährige zunehmend aggressiver, weshalb ihm letztlich Handschließen angelegt werden mussten. Er war nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Auf dem Revier wurden ihm die Handschließen abgenommen, kurz darauf griff er einen Beamten an, weshalb er überwältigt und erneut gefesselt werden musste. Dabei kam es auch zu zahlreichen Beleidigungen. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, anschließend wurde er entlassen. Kurz nach 1 Uhr meldete sich ein Imbissbesitzer in Neckargemünd und teilte mit, dass ein ihm unbekannter Mann den Laden trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wolle. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den 40-Jährigen. Da er auch auf die Anweisungen der Polizei nicht reagierte, wurde er in Gewahrsam genommen, dabei leistete er abermals heftigen Widerstand.

