Polizeipräsidium Mannheim / ...

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrerflucht am helllichten Tag - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am vergangenen Dienstag einen in der Hauptstraße geparkten VW und fuhr danach einfach weg.

Der Besitzer stellte seinen silbernen Passat am Dienstagmorgen um 8 Uhr in der Nähe der Kreuzung Theresienstraße ab. Als er am Mittag gegen 13 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug auf der linken Seite beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort entfernt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.000 EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 892029 an den Polizeiposten Edingen-Neckarhausen zu wenden.

