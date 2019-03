Polizeipräsidium Mannheim / Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Europaletten von Firmengelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Altlußheim - Vom Gelände eines Baustoffhändlers in der Badenwerkstraße entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Montag, zwischen 0:45 Uhr und 1:20 Uhr, insgesamt 45 neuwertige Europaletten im Wert von über 400 Euro. Der Unbekannte hatte die Paletten von dem frei zugänglichen Firmengelände vermutlich in einen hellen Transporter geladen und war dann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neulußheim unter Tel.: 06205/31129 oder dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/