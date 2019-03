Polizeipräsidium Mannheim / Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Spiegel an geparkten Autos beschädigt - weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis - Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr hörte ein Zeuge in der Friedrichstraße Geräusche und bemerkte einen betrunkenen Mann, der, wie sich beim Nachsehen herausstellte, an zwei geparkten Autos die Seitenspiegel beschädigt hatte und damit einen Schaden von über 600 Euro verursachte. Anschließend lief der Mann in Richtung Neubaugebiet davon. Da nicht auszuschließen ist, dass der Unbekannte sein tun fortsetzte, werden weitere geschädigte bzw. zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dieter Klumpp Telefon: 0621 174-1105 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/