Polizeipräsidium Mannheim / Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf ...

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters Nissan gerammt und geflüchtet - Kommt LKW-Fahrer als Verursacher in Frage?

Altlußheim - Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lanzstraße rammte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagabend, zwischen 19 Uhr und 19:25 Uhr, einen Nissan Qashqai und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Der Nissan wurde im hinteren Bereich der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt, sodass der Geschädigte sich nun um einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro kümmern muss. Aufgrund des Schadensbildes vermuten die Ermittler, dass als Verursacher ein LKW-Fahrer in Frage kommen könnte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

