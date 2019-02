Polizeipräsidium Mannheim / BAB 5/ AS Kronau/ABK Walldorf/ ...

BAB 5/ AS Kronau/ABK Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall, mehrere verletzte Personen, Unfallaufnahme im vollen Gang (Pressemeldung 1)

BAB 5/ AS Kronau/ABK Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Mittwoch kurz vor 14.30 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf, in Höhe Sankt Leon Rot zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr einen Lkw auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf, der wiederum auf einen Pkw aufgeschoben wurde. Der Fahrer des auffahrenden Lkw wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. Auch die beiden Insassen des Sattelzugs wurden verletzt. Im Pkw wurde offensichtlich niemand verletzt. Der unfallverursachende Lkw und der vor ihm stehende Sattelzug wurden schwer beschädigt und müssen geborgen werden.

Während des Einsatzes eines Rettungshubschraubers war die Autobahn zeitweise voll gesperrt.

Die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle wird noch mehrere Stunden andauern.

Derzeit kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn in Richtung Autobahnkreuz Walldorf, die Staulänge beträgt derzeit 10 km.

