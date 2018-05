Polizeipräsidium Mannheim / BAB 5, St. Leon-Rot / Rhein-Neckar ...

BAB 5, St. Leon-Rot / Rhein-Neckar Kreis: Auffahrunfall auf der BAB 5 mit 4 beteiligten Pkw und 7 leicht verletzten Personen

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar Kreis - Gegen 18.15 Uhr ereigneter sich auf der BAB 5 zw. der AS Kronau und dem Kreuz Walldorf ein Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines Geländewagens hatte die davor abbremsenden Fahrzeuge nicht rechtzeitig bemerkt und war einem VW aufgefahren. Dieser wurde auf zwei weitere Pkw geschoben. Insgesamt sieben Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Ein 59-jähriger Unfallbeteiligter wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik zur weiteren Abklärung eingeliefert. Bei Landung und Abflug wurde die BAB kurzfristig voll gesperrt. Ansonsten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bis 20.30 Uhr bildete sich ein Stau von rund vier Kilometer Länge. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Ulrich Auer Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/