Polizeipräsidium Mannheim / BAB 5 / Walldorf: Kompressorbrand ...

BAB 5 / Walldorf: Kompressorbrand führte zu erheblicher Staubildung - Nachtrag

Walldorf - Entgegen der ersten Meldung befand sich die Brandörtlichkeit nicht zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch sondern zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen in Höhe des Möbelmarktes IKEA, Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Während der Löscharbeiten musste die Freiwillige Feuerwehr Schläuche über die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main zur Brandörtlichkeit verlegen.

