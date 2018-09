Polizeipräsidium Mannheim / BAB 6/ Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle ...

BAB 6/ Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle über Fahrzeuggespann verloren und Unfall verursacht, hoher Sachschaden und Rückstau durch Gaffer

BAB 6/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 6 in etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Fahrrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von 20.000 Euro entstand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Subaru mit Anhänger und darauf geladenem Mazda SUV die Autobahn und kam aufgrund einer überschrittenen Anhängelast von über 70 Prozent ins Schlingern und verlor schließlich die Kontrolle über das Gespann. Dies hatte zur Folge, dass er mit dem Gespann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Den Subaru konnte er noch auf dem Seitenstreifen abbremsen, der geladene Mazda wurde neben die Fahrbahn geschleudert. Auch der Anhänger wurde in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Während der Bergungsarbeiten, die noch bis ca. 16.30 Uhr andauern, bildete sich ein Rückstau durch Gaffer.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/