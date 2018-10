Polizeipräsidium Mannheim / BAB 6 zwischen Gemarkung AS ...

BAB 6 zwischen Gemarkung AS Sinsheim, AS Wiesloch/Rauenberg, Fahrtrichtung Mannheim: Diebstahl auf Autobahnbaustelle

BAB 6 zwischen Gemarkung AS Sinsheim, AS Wiesloch/Rauenberg, Fahrtrichtung Mannheim - Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es an der A6 auf der dortigen Baustelle zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten aus zwei Baucontainern, mehrere Baumaschinen, sowie circa 1300 Liter Kraftstoff aus fünf abgestellten Baustellenfahrzeugen.

Die Höhe des erbeuteten Diebesgutes beträgt über 40.000 Euro.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Walldorf, Tel. 06227 35826-0, entgegen.

