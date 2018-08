Polizeipräsidium Mannheim / Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto ...

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlägt sich, zwei schwerverletzte Personen

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Samstag kurz nach 01 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit einem Fiat die Schwimmbadstraße in Bammental. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und dem Einfluss von alkoholischen Getränken nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen gemauerten Zaunpfosten und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Hierbei wurden der 25-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie Ermittlungen der Polizei Neckargemünd ergaben, war der Pkw nicht zugelassen und der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen von Pkws. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd dauern an.

