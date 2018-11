Polizeipräsidium Mannheim / Brand auf einer Mülldeponie im ...

Brand auf einer Mülldeponie im Handelshafen Mannheim

Mannheim - Am späten Abend des 13.11.2018 kam es in einem Müll verarbeitenden Betrieb zu einem Brand. Auf der Deponie entzündeten sich auf einer Fläche von ca. 400m² Kunststoffe und Hausmüll aus bislang ungeklärter Ursache. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen und unter Kontrolle bringen. Mit Hilfe eines Radladers und Baggers wurde der brennende Müll auseinandergezogen und gelöscht. Die Löscharbeiten dauern bis zum Morgen an. Die Bevölkerung wurde vorsorglich hinsichtlich der Geruchsentwicklung gewarnt. Auswirkungen auf den Rhein und Neckar sind nicht zu erwarten. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch die Wasserschutzpolizeistation Mannheim. Sachdienliche Hinweise sind an die Wasserschutzpolizeistation Mannheim, telefonisch erreichbar unter 0621/1687-0, erbeten. Die Polizei und Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften und dem Feuerlöschboot im Einsatz.

