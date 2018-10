Polizeipräsidium Mannheim / Brühl: Beim Ladendiebstahl erwischt....

Brühl: Beim Ladendiebstahl erwischt....

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis - Diverse Lebensmittel und drei Unterhosen verstaute am Samstagabend kurz vor 20 Uhr ein 35-Jähriger in seinem Rucksack und passierte den Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Schwetzinger Straße, ohne die Waren zu bezahlen. Eine Kassiererin sprach den Mann an, der daraufhin die Frau zur Seite schubste und aus dem Laden rannte.

Ein Passant, der den Vorfall beobachtet hatte, hielt den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der inzwischen verständigten Polizei fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der aus Brühl stammende Mann wieder entlassen.

