Polizeipräsidium Mannheim / Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Senior ...

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Senior vermisst - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis - Seit Dienstagmorgen gilt ein 78-Jahre alter Senior aus einem Pflegeheim in Brühl als vermisst. Der Vermisste verließ das Seniorenzentrum in der Mannheimer Landstraße gegen 7 Uhr und kehrte seitdem nicht wieder zurück. Trotz intensiver Suche, konnte der Mann bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 78 Jahre alt, ca.1,90 m groß, kurze graue Haare, grauer Vollbart, schlank mit Bauchansatz, bekleidet mit einer schwarzen Jogginhose, einer dunklen Jacke, trägt eventuell offene Schuhe. Der Mann führt einen Rollator mit sich, auf dem die Personalien angebracht sind. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung kommt es in den Mittagsstunden zum Einsatz eines Polizeihubschraubers über Brühl und der Umgebung. Personen die Hinweise über Aufenthalt des Seniors geben können oder diesen gesehen haben, werden dringend gebeten, sich unter 0621 174-4444 oder 110 an die Polizei zu wenden.

