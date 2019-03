Polizeipräsidium Mannheim / Brühl: Sprinter beschädigt und ...

Brühl: Sprinter beschädigt und geflüchtet - Hinweise an die Polizei

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis - Einen in der Straße "Hofäcker" abgestellten Mercedes Sprinter beschädigte am Dienstagvormittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer, richtete Schaden von rund 2.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt.

Der Fahrer hatte das Firmenfahrzeug gegen 8 Uhr geparkt und bei seiner Rückkehr, gegen 12 Uhr, die Beschädigungen festgestellt. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 0621/174-4045 sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen entgegen.

