Polizeipräsidium Mannheim / Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: ...

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 612, Nachtrags-/Abschlussmeldung

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis - Wie bereits mit Meldung vom Freitagnachmittag berichtet, kam es zwischen Dielheim und Horrenberg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Beim derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein in Richtung Horrenberg fahrender Sprinterlenker einen nach links abbiegenden Pkw zu spät erkannte. Der Mann wich, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, nach links in den Gegenverkehr aus und stieß dort mit einem aus Richtung Horrenberg kommenden Ford Fiesta zusammen. Sowohl der Transporterfahrer als auch die 54-jährige Fahrerin des Ford wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und werden zum Berichtszeitpunkt von der Unfallstelle abtransportiert. Die Fahrbahn ist aller Voraussicht nach noch bis gegen 17:15 Uhr gesperrt.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

