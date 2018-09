Polizeipräsidium Mannheim / Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Kerwe ...

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Kerwe Dielheim gut besucht, Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Bei gutem Herbstwetter war die Kerwe in Dielheim am Samstag gut besucht. Es wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt, der Jugendschutz überwacht. Es kam zu keinen größeren Vorkommnissen. Lediglich ein Mann wurde von einem anderen mit einem Schlagstock geschlagen und musste von Sanitätern behandelt werden. Des Weiteren wurden zwischen 20 Uhr und 24 Uhr in der Kurpfalzstraße an insgesamt vier Fahrzeugen jeweils zwei Reifen aufgeschlitzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222 57090 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

