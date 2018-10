Polizeipräsidium Mannheim / Dossenheim: Mann von Unbekannten ...

Dossenheim: Mann von Unbekannten zusammengeschlagen; Zeugen gesucht

Dossenheim - Ein 29-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen von drei unbekannten Männern vor seiner Wohnung in der Bergstraße zusammengeschlagen. Der 29-Jährige war mit der Straßenbahn der Linie 5 vom Bismarckplatz in Heidelberg in Richtung Weinheim unterwegs. Als er gegen 3.40 Uhr an der Haltestelle Dossenheim-Nord aussteigen wollte, wurde er von einem der drei Unbekannten, die sich alle im Zug befanden, ins Gesicht geschlagen. Das Trio verfolgte den 29-Jährigen noch bis kurz vor dessen Wohnung, wo er weiter malträtiert wurde. Nachdem sie von ihm abgelassen und geflüchtet waren, verständigte der 29-Jährige die Polizei. Vor Ort wurde er von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die Schläger, die alle zwischen 18-21 Jahre alt sein sollen, werden wie folgt beschrieben:

1. Ca. 180 cm; normale Statur; zurück gegelte, dunkle Haare, helles T-Shirt. 2. Ca. 175 cm; muskulöse Statur; dunkelblond; helles T-Shirt. 3. Ca. 175 cm; Näheres liegt noch nicht vor.

Hinweise zu den Schlägern, alle vermutlich Deutsche, nimmt das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 entgegen.

