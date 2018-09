Polizeipräsidium Mannheim / Dossenheim: Peugeot-Fahrerin ...

Dossenheim: Peugeot-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis - Verletzt wurde ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in der Kirchstraße/Im Linsenbühl. Verursacht hatte den Crash eine 37-jährige Peugeot-Fahrerin, die die Vorfahrtsregel "rechts vor links" missachtet und den Zweiradfahrer erfasst hatte. Der Mann schleuderte zunächst auf die Motorhaube und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt wurde der 53-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert, das er nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen konnte.

Am Auto entstand Schaden von 1.500 Euro. In welcher Höhe Schaden am Pedelec entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Autofahrerin sieht einer Anzeige entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/