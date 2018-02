Polizeipräsidium Mannheim / Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht konnte schnell geklärt werden

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis - Einen Unfall verursachte am frühen Freitagmorgen ein zunächst unbekannter Autofahrer in Dossenheim. Der Unbekannte beschädigte im Kastanienweg, offenbar beim Vorbeifahren, einen geparkten französischen Peugeot. Ein Zeuge, der kurz nach ein Uhr durch das Unfallgeräusch aufgeschreckt worden war, beobachtete anschließend, wie der Fahrer und drei weitere Männer zunächst ausstiegen. Nachdem diese wieder eingestiegen waren, fuhr das unfallverursachende Auto, ein roter Fiat Punto mit HD-Kennzeichen, wieder los, unmittelbar in ein gegenüberliegendes Gebüsch. Nach mehrmaligem Rangieren flüchtete es schließlich in Richtung Schwabenheimer Straße. Es war ein Schaden von über 10.000 Euro entstanden.

Der Fiat konnte wenig später auf einem Parkplatz nahe dem Unfallort verlassen aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung konnten im Platanenweg durch eine Polizeistreife zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 16 und 21 Jahren angetroffen und festgenommen werden. Einer der Männer, der 16-Jährige, führte den Fahrzeugschlüssel des roten Fiat bei sich. Die jungen Männer wurden anschließend zum Polizeirevier gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei beiden jeweils einen Wert von 1,4 Promille. Da noch unklar war, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren hatte, wurde sowohl dem 16-Jährigen als auch dem 21-jährigen Mann eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen des Polizeireviers HD-Nord wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Michael Klump Telefon: 0621 174-1108 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/