Polizeipräsidium Mannheim / Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudeanbau in Brand geraten, Zwei leicht Verletzte

Mannheim - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagmorgen, gegen 07.30 Uhr, am Neckarufer des Schwabenheimer Hofs, der als Carport genutzte Anbau eines freistehenden Einfamilienhauses in Brand. Eine 65-jährige Bewohnerin und ein 38-jähriger Bewohner des Wohnanwesens bemerkten das Brandgeschehen und konnten das Anwesen selbständig verlassen. Während sich die 65-Jährige beim Versuch den Brand zu löschen eine Knöchelverletzung zuzog, erlitt der 38-Jährige Verbrennung 2-3 Grades an beiden Händen. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Durch die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Der Anbau brannte jedoch total aus. Hier wird der Gesamtschaden wird auf ca. 150 000,- bis 200 000,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Jan Freytag, PvD Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/