Polizeipräsidium Mannheim / Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 26-jähriger versucht Gleichaltrigem das Skateboard zu entreißen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis - Ein 26-jähriger Mann versuchte am Freitagabend in Dossenheim einem ebenfalls 26 Jahre alten Mann das Skateboard zu entreißen. Der Geschädigte wurde kurz von 21 Uhr an der rnv-Haltestelle "Dossenheim Bahnhof" von dem 26-Jährigen angesprochen und äußerte, dass er dessen Longboard haben möchte, um damit herumzufahren. Dies lehnte der Geschädigte ab und hielt das Board fest. In einem daruffolgenden Gerangel, versuchte der 26-Jährige das Longboard an sich zu reißen und schlug mehrfach auf den Geschädigten ein. Die beiden Kontrahenten wurden durch Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren getrennt, woraufhin der Täter flüchtete. Eine Zeugin verfolgte ihn jedoch, sodass er wenig später durch die Polizei festgenommen werden konnte.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge des 26-Jährigen Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dem 26-jährigen Täter wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Raubs und der Körperverletzung ermittelt.

